التغيير الوزاري.. بدء إجراءات حلف اليمين للحكومة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

بدأت قبل قليل، إجراءات حلف اليمين للحكومة الجديدة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقا لما أفادت به قناة "إكسترا نيوز".

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل.

وجاءت الأسماء على النحو الآتي:

- تعيين الفريق كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة

-تعيين الدكتور خالد عبدالغفار نائب لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية

- تعيين الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

-تعيين خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

-تعيين الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

-تعيين السيد محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

-تعيين السيد شريف شربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

-تعيين محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال

-تعيين رنيا عبدالمنعم النشاط وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

-تعيين مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي

-تعيين أحمد محمد عبدالسلام هنو وزيرا للثقافة

-تعيين شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

-تعيين الشيخ أسامة السيد الأزهري وزيرا للأوقاف

-تعيين كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

-تعيين شريف فتحي علي عطيه وزيرا للسياحة

-تعيين علاء فاروق وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي

-تعيين هاني سويلم وزير للري والموارد المائية

-تعيين محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

-تعيين سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني

-تعيين حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

-تعيين أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية

-تعيين كامل عبدالهادي فرج وزيرا للصناعة

-تعيين المستشار عدنان فنجري وزيرا للعدل

-تعيين السفير بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية والهجرة

- تعيين محمود فوزي عبدالباري وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

-تعيين ياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة

-تعيين محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي