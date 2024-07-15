خيري رمضان يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة قبل الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي خيري رمضان عن تفاصيل حالته الصحية عقب تعرضه لوعكة، مساء أمس السبت، واستدعاء طبيب له.

خلال برنامجه "مع خيري" المذاع على قناة المحور، أوضح خيري رمضان أنه لم يغم عليه ولم ينقل إلى العناية المركزة كما ردد البعض.

وبلهجة تهكمية، ذكر خيري أنه يتحدث من العناية المركزة التي زُعم نقله إليها، مصححًا الشائعات ومؤكدًا أنه لم يسقط في الاستديو كما أُشيع.

وأضاف أنه شعر بالإجهاد فقط وقام بالفحص الطبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تبين أن مستوى السكر منخفض، مما أدى إلى هبوط مؤقت في حالته الصحية.

خيري رمضان أكمل قائلاً أنه قرر أخذ قسط من الراحة وعدم الظهور على الهواء في اليوم السابق، وبعد الاطمئنان على صحته، غادر بسيارته إلى المنزل ليستريح.

ووجه رمضان نصيحة مهمة للجمهور والمتابعين بأهمية التأكد من الأخبار قبل نشرها لتجنب إثارة الذعر والقلق بين الناس، مشيرًا إلى أن هذه المسؤولية تمتد إلى قضايا أخرى، حيث ذكر أن هناك أشخاصًا ينشرون أخبارًا غير مؤكدة عن وفيات أو حوادث قد تؤدي إلى فزع الأسر والمحبين.

واختتم رمضان حديثه بتقديره لكل من أبدى اهتمامًا بالاطمئنان على صحته، مؤكدًا على أهمية التدقيق في المعلومات قبل نشرها.