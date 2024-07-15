شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت سماء مكة المكرمة، ظهر اليوم الإثنين، تعامد الشمس "التسامت" الثاني والأخير هذه السنة على الكعبة المشرفة.

وأشارت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، إلى أن التعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس "ظاهرياً" قادمة من مدار السرطان متجهه جنوباً إلى خط الإستواء وتتوسط خط الزوال وتصبح الشمس على إرتفاع ( 90 درجة) تقريباً بالتزامن مع أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:27 ظهراً بالتوقيت المحلي (9:27 صباحاً بتوقيت جرينتش) حيث يصبح ظل الزوال صفرا ويختفي ظل الكعبة المشرفة.

وكشف التقرير ، أنه يعود سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذي يؤدي إلى إنتقال الشمس "ظاهريا" بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوباً مرورا بخط الإستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة.

والمناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً أو جنوباً كلها تشهد هذا الحدث مرتين في السنة ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

وأبرز إستخدام لهذه الظاهرة الفلكية هو تحديد الإتجاه نحو القبلة خاصة في المناطق البعيدة عن مدينة مكة في الدول العربية والاسلامية وكافة المناطق التي تكون فيها الشمس فوق الأفق، فمن خلال إستخدام قطعة من أي نوع مثبته بشكل عمودي وبمراقبة ظلها لحظة التعامد فإن الإتجاه المعاكس لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة بدقة توازي دقة التطبيقات الرقمية للهواتف الذكية.

تستخدم ظاهرة التعامد أيضا في حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية وذلك بإستخدام بعض الطرق البسيطة في علم الهندسة وهي تدل ايضا على كروية كوكبنا.

يشار إلى أن تعامد الشمس الأول حدث هذه السنه 2024 أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في شهر مايو الماضي وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو العام المقبل 2025.