الارشيف / أخبار مصر

"المتحدة" تطلق اسم أحمد رفعت على فريق بـ"كابيتانو مصر".. وتخصص جائزة لمركزه

0 نشر
0 تبليغ

"المتحدة" تطلق اسم أحمد رفعت على فريق بـ"كابيتانو مصر".. وتخصص جائزة لمركزه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق اسم اللاعب الراحل "أحمد رفعت" على أحد فرق برنامج "كابيتانو مصر" في موسمه الثالث.

ومن المقرر انطلاق مرحلة الاختبارات للموسم الثالث قريبا في محافظات مصر على أن تكون بداية مرحلة الاختبارات للبرنامج في موسمه الثالث من محافظة "كفر الشيخ" مسقط رأس اللاعب الراحل.

كما قررت الشركة تخصيص جائزة باسم "أحمد رفعت" في مركز "الجناح الأيسر".

يذكر أن برنامج "كابيتانو مصر" تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وقدم البرنامج عدد من اللاعبين المتميزين والذين انضم عدد منهم لأندية الزمالك والإسماعيلي وزد وجار الإعلان عن الأندية الأخرى التي تعاقدت مع لاعبي "كابينو مصر" والذين يشاهد عدد منهم للمعايشة في أندية أسبانية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements