بعد قليل.. إعلان تعريفة المواصلات الجديدة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نوهت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، الخميس، بأنه نظرًا لتلقي استفسارات من المواطنين بشأن التعريفة الجديدة لخطوط السير لسيارات السرفيس "الميكروباص" الداخلي والأقاليم، فإنه سيتم إعلانها بعد قليل.

وكان مصدر مُطلع، كشف أن محافظ الجيزة اجتمع لمناقشة التعريفة الجديدة لخطوط السير، وسيتم إعلانها خلال ساعات قليلة.

وأصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، القرار رقم 1595 لسنة 2024، والذي يتضمن تحديد الأسعار الجديدة للوقود اعتبارًا من 25 يوليو 2024، كالتالي:

1. سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين: 12.25 جنيهًا.

2. سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين: 13.75 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

3. سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين: 15.00 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

4. سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية: 11.50 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

5. سعر بيع اللتر من السولار:

- 11.50 جنيهًا لشركات إنتاج الكهرباء.

- 11.50 جنيهًا لمحطات خدمة وتموين السيارات.

- 11.50 جنيهًا لمستودعات التوزيع لباقي مستهلكي السولار، شامل الضريبة على القيمة المضافة.

