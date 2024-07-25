وزيرا التموين والزراعة يبحثان تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل الاستراتيجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحديد الأسعار الاسترشادية لشراء محاصيل: القمح، بنجر السكر، وقصب السكر من المزارعين للموسم الجديد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة العلمين الجديدة، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وأكد وزير التموين، أن الفترة الحالية تشهد حالة تعاون وتنسيق كامل بين وزارتي التموين والزراعة في كل الموضوعات التي تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن دعم المزارعين وزيادة دخولهم.

وأشار شريف فاروق، إلى أنه تم دراسة احتياجات الدولة والمواطنين من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، لتحديد الكميات المطلوبة منها، وسد أي عجز، لافتًا إلى أن تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، من خلال تحديد سعر استرشادي مجزي لهم، سيساهم في زيادة الإنتاجية والإنتاج من هذه المحاصيل، وبالتالي تقليل عمليات استيرادها من الخارج وتوفير العملة الصعبة.

ومن جهته، أكد وزير الزراعة، أنه تم دراسة تكاليف الإنتاج للمحاصيل الثلاثة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق ربحية مناسبة للمزارع، لتحديد الأسعار الاسترشادية لتلك المحاصيل، وإعلانها للمزارعين مبكرًا وقبل موعد الزراعة بوقت مناسب، وذلك بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والمالية.

وأشار علاء فاروق، إلى أن تلك الخطوة تأتي في سبيل تشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها، بما يساهم في تقليل الفجوة منها، وتقليل حجم استيرادها من الخارج، الأمر الذي سيساهم أيضا في زيادة دخول المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، التعاون المشترك في عدد من الموضوعات على رأسها: تنشيط البورصة السلعية وتفعيل الزراعات التعاقدية، والتوسع في المحاصيل والسلع التي يتم التعاقد عليها من المزارعين، ذلك بالإضافة إلى التوسع في طرح وضخ السلع الأساسية في منافذ الوزارتين.