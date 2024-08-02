شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2024.. التظلم على الدرجات عقب إعلان النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024، عقب إعلان النتيجة واعتمادها رسميا حيث يمكن للطلاب تقديم تظلم على النتيجة سواء ناجح من الدور الأول أو راسب فى أكثر من مادة حيث أن التظلم حق قانونى لكل طالب، وتتيح الوزارة للطلاب الإطلاع على صورة من كراسة الإجابة للمادة التى يتم التظلم فيها حيث توفر الكنترولات صورة كراسة الإجابة الخاصة بالطالب لكتابة ملاحظاته على الورقة، ويمنح الطالب زيادة فى الدرجات إذا ثبت أن له درجات بعد التظلم ويتم إخطار مكتب التنسيق بهذه الدرجات الزيادة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه لا صحة تماما لما تردد عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 أو الإعلان عنها يوم السبت المقبل، مشددة على أنه سيتم تحديد موعد إعلان النتيجة فور انتهاء كافة اجراءات التصحيح ورصد الدرجات وتطبيق درجات الرأفة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى عدد من المواد بنتيجة الثانوية العامة 2024 وجاءت نسب النجاح كالتالى:

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.

- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا وطالبة بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.