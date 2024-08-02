شكرا لقرائتكم خبر عن لحق بأصدقائه المنتجين الثلاثة.. وفاة تامر فتحى الناجى الوحيد فى حادث الضبعة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل المنتج تامر فتحي الناجي الوحيد في الحادث المروع الذي راح ضحيته المنتجون الفنيون حسام شوقي وفتحى إسماعيل ومحمود كمال، حيث تم نقل تامر فتحي الناجي الوحيد إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، مصابا بإصابات بالغة الخطورة، بعدما تعرض الرباعي لحادث سير مروع على طريق الضبعة، ليلتحق بأصدقائه المنتجين حسام شوفى وفتحى إسماعيل ومحمود كمال.

تامر فتحي شارك كمنتج فني في العديد من الأعمال منها فيلم "شماريخ" ومسلسلات "أعمل إيه" و"أحسن أب" و"القاهرة كابول" و"زي القمر" وغيرها.

وكان محور الضبعة اتجاه الساحل الشمالى شهد ظهر أمس الخميس، حادثا مأساويا مروعا إثر انقلاب سيارة كانت تقل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحى إسماعيل، مما أدى إلى وفاتهم.

وكان مصدر أشار إلى أن المتوفين كانوا فى رحلة لقضاء إجازة صيفية فى الساحل الشمالى، وفور وقوع الحادث وإخطار الجهات المختصة، انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم إطفاء السيارة المشتعلة واستخراج جثامين المتوفين.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزملاء، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.