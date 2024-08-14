استهداف حملة كامالا هاريس من قبل قراصنة أجانب.. "NBC" تكشف التفاصيل

أعلنت حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الامريكية كامالا هاريس عن استهدافها من قبل قراصنة أجانب، وقالت الحملة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذرها من الاستهداف بحملة نفوذ أجنبي، مما آثار مخاوف متجددة بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية، وفقا لشبكة إن بي سي، وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان أنه يحقق في محاولات قرصنة أجنبية ضد الحملات.

من جانبها، أصرت حملة هاريس على أن إجراءات الأمن السيبراني الخاصة بها حالت دون اختراق أنظمتها، وقالت الحملة لشبكة NBC: "لدينا إجراءات قوية للأمن السيبراني، ولسنا على علم بأي انتهاكات أمنية لأنظمتنا ناتجة عن تلك الجهود".

لكن تأكيد تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي أعاد إلى الأذهان ذكريات حملة عام 2016، عندما كان يُعتقد على نطاق واسع أن روسيا اخترقت نظام البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي في محاولة لزعزعة استقرار حملة هيلاري كلينتون الرئاسية ومساعدة ترامب وتضمنت جهود القرصنة الروسية ملفات تم تسليمها إلى موقع ويكيليكس، الذي قام بنشرها لاحقًا.

هذه المرة، قال التحقيقات الفيدرالي إنه يحقق في جهود اختراق حملة بايدن-هاريس في الفترة التي سبقت انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي - ما أدى فعليًا إلى تسليم ترشيح الحزب الديمقراطي لهاريس - ، وقالت واشنطن بوست أن ثلاثة من موظفي حملة بايدن-هاريس تلقوا رسائل بريد إلكتروني للتصيد الاحتيالي مصممة لتبدو شرعية من أجل منح المتسلل إمكانية الوصول إلى اتصالات البريد الإلكتروني الأوسع.

ومن غير الواضح ما إذا كانت محاولة التصيد الاحتيالي ناجحة أم لا، ويشير رد حملة هاريس إلى أن موظفي نائب الرئيس كانوا واثقين من أن الحملة لم تتعرض للاختراق.

وقال مسؤولون في المخابرات الأمريكية الشهر الماضي إن إيران تحاول زرع الفتنة وتقويض محاولات ترامب لاستعادة البيت الأبيض. ونفت إيران هذه الاتهامات.