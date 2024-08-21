تصادم 12 سيارة .. حادث مروع أعلى الطريق الدائري | صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شهد الطريق الدائري،حادثًا مروريًا مروعًا، صباح اليوم، بعد تصادم أكثر من 12 سيارة ما بين ملاكي ونقل، اتجاه السلام أمام نزلة الرماية، وهو ما تسبب في توقف حركة السيارات أمام القادم من أكتوبر وطريق الوحات باتجاه الرماية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب أعلى دائري المريوطية.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارتي نقل أحدهما تحمل مواد بناء "رمال"، وهو ما تسبب في توقف عدد من السيارات على الطريق، وتلها سيارة نقل دهست عدد من السيارات المتوقفة.