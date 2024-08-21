العربيات دخلت في بعض.. مصدر يكشف تفاصيل حادث الدائري المروع وحصيلة الضحايا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهد الطريق الدائري، صباح اليوم حادث تصادم مروع بين 12 سيارة متنوعة، أعلى الطريق الدائري عند نفق حازم حسن للقادم من أكتوبر باتجاه المريوطية في الجيزة.

وكشفت مصدر أمني أن حادث التصادم كان بين 8 سيارات ملاكي، وميكروباص، و4 سيارات نقل، وأسفر عن إصابة 11 شخصًا، وتم الدفع بأوناش المرور لرفع آثار الحادث، وإعادة حركة المرور مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 9 سيارات الى مكان البلاغ. واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف الفحص المبدئي، أن الحادث نتج عن تصادم سيارتي نقل أحدهما تحمل مواد بناء "رمال"، وهو ما تسبب في توقف عدد من السيارات على الطريق، وتلها سيارة نقل دهست عدد من السيارات المتوقفة.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري عند نفق حازم حسن للقادم من أكتوبر باتجاه المريوطية، وتوقف حركة المرور بشكل كامل أعلى منطقة القوس الغربي.