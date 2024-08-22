"بودلير من جديد".. ندوة في بيت الشعر العربي بمشاركة شخصيات دولية الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يقام الصالون الشهري للشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، ببيت الشعر العربي بالقاهرة، تحت عنوان "بودلير من جديد".

يشارك فى الصالون الذي سيعقد فى تمام الثامنة من مساء الأحد القادم 25 أغسطس بمقر البيت في مركز إبداع الست وسيلة، التابع لصندوق التنمية الثقافية، الشاعر الدكتور وليد الخشّاب أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك بكندا، والكاتب والمترجم عمرو حجازي، كما يشارك بمداخلة متلفزة مترجم "سأم باريس" الشاعر والأكاديمي والمترجم التونسي المنصف الوهايبي، هذا إلى جانب مشاركة فنية للصوليست والمؤلف الموسيقي السوري سلام بشر، ويدير الصالون ويشارك فيه الكاتب الدكتور وائل فؤاد نجيب الأستاذ بجامعة عين شمس.

وقال الشاعر سامح محجوب المشرف على النشاط الثقافي بصندوق التنمية الثقافية: إن الاحتفاء بذكرى الشاعر الفرنسي شارلي بودلير هو استدعاء فى حينه لأحد آباء الحداثة الشعرية فى العالم والذي مازالت دواوينه وكتبه ( أزهار الشر، سأم باريس، الفراديس المصطنعة، ما بعد الرومنطيقية)، أحد مضابط الحداثة فى الشعرية العربية للشاعر الذي لم يعش طويلًا والذي لقب بالشاعر الرجيم أو الشاعر المنحوس نظرًا لتعاطيه الحياة ببوهمية وفوضوية كانتا انعكاسًا لحياة حافلة بالإخفاقات والبؤس الذي دفعه للتمرد على المستقر والسائد فى الحياة والكتابة.