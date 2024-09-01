شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرا لإعداد القيادات من أبناء حلايب وشلاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق معسكر لإعداد القيادات التطوعية للشباب من أبناء مناطق حلايب وشلاتين تحت عنوان "قوتنا فى شبابنا" لمناهضة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الإدمان.



تضمن المعسكر على مدار 4 أيام سلسلة من المحاضرات عن تنمية مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشاكل، بالإضافة إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، للمشاركة في تنفيذ المبادرات والأنشطة التوعوية عن أضرار المخدرات داخل مناطق حلايب وشلاتين، أيضا التدريب على كيفية التعامل مع الأطفال والشباب والأسر لتوصيل رسائل التوعية التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.



كما هدف المعسكر إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، بالإضافة الى المعلومات المعرفية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم ،وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" لصندوق مكافحة الإدمان على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج مجانا وفى سرية تامة.



من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى تنفيذ الأنشطة التوعوية في العديد من المحافظات لحماية الشباب من تعاطى المواد المخدرة ورفع وعى الأطفال بخطورة التدخين، وأيضا تعريف الأسر بالخدمات العلاجية التي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من خلال الخط الساخن"16023" مع استمرار تنفيذ برامج التوعوية في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومراكز الشباب وفى المدارس والجامعات خلال فترة الدراسة.