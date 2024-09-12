شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق الصوفية تدعو للمشاركة بموكب المولد النبوى يوم الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت المشيخة العامة للطرق الصوفية، أتباعها بمحافظات الجمهورية بالمشاركة بـ موكب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، حيث ينطلق يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الموافق 12 ربيع الأول من العام الهجرى 1446، عقب صلاة العصر من مسجد سيدى صالح الجعفرى، وصولاً إلى ساحة مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه.

يأتى ذلك بعد نجاح موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية، والذى انطلق من مسجد سيدى صالح الجعفرى، حتى مسجد الإمام الحسين، والذى ضم الآلاف من مريدى الطرق الصوفية، وكان فى استقبالهم بساحة الحسين الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وأعضاء المجلس، حيث تقوم كل طريقة بقراءة الفاتحة أمام شيخ المشايخ، ثم تتوجه الطرق للدخول إلى مسجد الحسين لأداء صلاة المغرب.

يأتى ذلك بعد النجاح الكبير فى التنظيم والمشاركة دعت الطرق الصوفية مريديها بالإستعداد لموكب المولد النبوى والذى ينطلق يوم 12 ربيع الأول، حيث إن الطرق الصوفية لها ثلاثة مواكب كل عام وهم موكب رأس السنة الهجرية، وموكب المولد النبوى، وموكب رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وكان قد أشار الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أن هناك تعاون على أعلى مستوى وتنسيق كامل مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر المؤسسة الام التى نتبعها جميعا وكذلك تنسيق كامل مع وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ونقيب الاشراف، موضحا أن مؤسسات الدولة الدينية تقف صفا واحدا لدعم الدولة المصرية فى ظل هذه الظروف التى تحتاج منا إلى التكاتف فى جميع المجالات.