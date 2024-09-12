شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصانع ملابس مخالفة وأطنان مخلل فاسد فى حملات تموينية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التموين بالجيزة، نتائج الحملات الأخيرة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية نطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بتشديد الرقابة على كل المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود، والعمل على ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وقالت المديرية في بيان لها، إن إدارة تموين الصف تمكنت من ضبط 55 جوال دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5 بأحد المخازن والتحفظ على المضبوطات، كما تم ضبط عدد 2 مصنع ملابس يقوم بوضع علامة تجارية مملوكة للغير وتحرير محضر بالواقعة بمعرفة إدارة تموين بولاق، بالإضافة إلى ضبط 50 كجم من المخلل غير صالح للاستخدام الآدمي، و5 شكاير دقيق بلدي مدعم منخول داخل مخبز سياحي، وذلك بمعرفة إدارة تموين المنيرة.

وأضافت أن الحملات الإدارات الخارجية أسفرت عن تحرير 7 محاضر شهادة صحية، ومحضرين دون رخصة مزاولة نشاط، و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر سلع بدون فواتير، ومحضرين غش تجاري.

وأشارت إلى أنه في إطار المرور اليومي على المخابز البلدية المدعمة، تم تحرير 32 تقرير نقص وزن، و32 تقرير مواصفات، و15 تقرير مراجعة أرصدة، و8 تقارير غلق، وتقريرين عدم إعطاء بون، و8 تقارير نظافة، و9 تقارير قائمة، ومحضر بيع بازيد، و3 تقارير سجل.

وقالت المديرية إن إدارة الرقابة التجارية شنت بالاشتراك مع إدارة تموين البدرشين، حملة رقابية بمركز البدرشين، أسفرت عن ضبط 12.600 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى والتحفظ على الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة، بالإضافة إلى ضبط 2 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.