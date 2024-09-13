دفاع "النواب": البرلمان انتصر للدستور وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، بإنجاز لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً بأن البرلمان حافظ علي الدستور والقانون وانتصر لحرية الدفاع والحقوق والحريات.

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن حالة الزخم التي أحدثها قانون الإجراءات الجنائية، أكدت حالة المناخ الديمقراطي التي تعيشها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أرسى دعائم الديمقراطية وحافظ علي حقوق الإنسان.

ولفت المصري بأن المناقشات التي دارت خلال اجتماع اللجنه التشريعية بحضور كافة أطياف المجتمع المصري أكدت بأننا أمام جمهورية جديدة تقوم أركانها على المشاركة والمناقشة الديمقراطية التي يحترم فيها الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أن القانون الجديد، راعى التطور التكنولوجي والحداثة التي طرأت على العالم ليتناسب مع مقتضيات الحياة الحديثة التي نسير في ركابها.

وتابع وكيل دفاع النواب بأن المصريين يستحقون العيش في مناخ ديمقراطي تحكمهم قوانين عصرية حديثة، وفق بنيان تشريعي يتوافقون عليه نعلي فيه القيم الإنسانية والحقوق والحريات بكل سعة صدر

وديمقراطية .