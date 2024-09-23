شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة ليلية فى الخيام.. شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال لمدرسة خالد بن الوليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع عدد من الشهداء والجرحى فى جريمة ليلية جديدة أقدم عليها طيران الاحتلال الإسرائيلى الذى قصف مخيم مدرسة خالد بن الوليد، شرق مخيم النصيرات، بقطاع غزة، والذي يؤوى نازحين، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

ويوم أمس الأحد، اتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتضحية بحياة بقية الرهائن الإسرائيليين، وذلك بعد يوم من قيام ضباط الشرطة الإسرائيلية بإبعاده بالقوة من مظاهرة تطالب بصفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" خارج مقر إقامة نتنياهو في قيسارية، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقال حالوتس في تصريحات أوردتها الصحيفة الإسرائيلية: "كنا في موقعين للاحتجاج في قيسارية، وتظاهرنا هناك مع المتظاهرين والعديد من السكان المحليين. لقد اتخذ نتنياهو قرارا بمواصلة التضحية بالرهائن، ونحن لن نتركه يفلت من العقاب".