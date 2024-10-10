الارشيف / أخبار مصر

شبورة وحرارة وبرودة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

شبورة وحرارة وبرودة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت هيئة الأرصاد"، أن طقس حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهرالجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الـ6 أيام القادمة، طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد رياحًا تنشط احيانًا على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد شبورة مائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على شمال الصعيد، قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements