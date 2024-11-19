شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة الأسبق: مبادرة مكافحة الشائعات تتماشى مع جهود "المتحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هبة السمرى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إن مواجهة الشائعات دور هام للحفاظ على المجتمعات والدول، مشيدة بمبادرة المجلس الأعلى للإعلام لمواجهة ومكافحة الشائعات، خاصة وأنها تعتمد على الجمهور كونه يساعد فى تفنيد الشائعات، وهو جهد مشكور ويساهم مع الجهود الأخرى المبذولة خلال الفترة المقبلة، مثل جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى رصد وتفنيد الشائعات وهى جهود محمودة.

وأضافت فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الأمر الجيد فى مبادرة المجلس الأعلى للإعلام عدم الاكتفاء والاعتماد على الجهود الحكومية فقط فى مواجهة الشائعات ولكن تشرك المواطن فى رصد الشائعة ومكافحتها.

وأكدت الدكتورة هبة السمرى، أن الجامعات لها دور والمدارس كذلك وكل الفئات تساعد الدولة فى جهود مكافحة الشائعات مثل مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الذى يتصدى لسيل جارف من الشائعات.