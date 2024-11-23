شكرا لقرائتكم خبر عن فى رحاب مكة.. الداخلية تواصل قرعة الحج وتقدم تيسيرات لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج قرعة الحج لعام 2024، بعدد من المديريات التى شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج لهذا العام.

عملية القرعة جرت عبر الإنترنت لضمان الشفافية والعدالة، وجاءت على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم إجراءات سفر الحجاج، كما تم توفير برامج حج متنوعة تشمل إقامة في الفنادق المختلفة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى برامج النقل والخدمات اللوجستية.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن الفائزين في القرعة سيخضعون لمجموعة من الفحوصات الطبية لتأكيد أهليتهم لأداء مناسك الحج، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بجوازات السفر والتأشيرات.

وأكدت وزارة الداخلية، مراعاة توفير مساحات خاصة للمواطنين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فيما أشاد العديد من المواطنين بفعالية نظام القرعة الإلكترونية، ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الراغبين في الحج الذين ينتظرون أملهم في السفر للحج، حيث تجري باقي مديريات الأمن القرعة تباعا.