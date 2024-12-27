شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يسعى لإنهاء حرب أوكرانيا ويختار دولة الوساطة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تسعى إلى إنهاء الصراع مع أوكرانيا، وحدد دولة "وسيطة" مستعدة لاستضافة محادثات سلام، وقال الرئيس الروسي، مساء الخميس: "روسيا تهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا".

ووفقا لشبكة سكاي نيوز البريطانية، لم يتردد بوتين في استخدام لغة التهديد، والتلويح بالصاروخ الخارق "أوريشنيك" خلال الحرب، في حال تطلب الأمر ذلك.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين كشف عن "أوريشنيك"، السلاح القادر على حمل رؤوس نووية الشهر الماضي بعد استخدامه لضرب مدينة دنيبرو في وسط أوكرانيا، مما أدى إلى تصعيد التوتر في النزاع المستمر منذ ما يقرب من 3 سنوات.

وقال بوتين: "روسيا قد تستخدم أوريشنيك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنها ليست في عجلة من أمرها". وأضاف: "إذا كان من الضروري استخدام أسلحة متوسطة المدى أكثر قوة فسنفعل ذلك".

وكشف الرئيس الروسي عن الدولة الوسيطة، وهي سلوفاكيا، التي تقع غرب أوكرانيا، وجنوب بولندا وقال الرئيس بوتين: " سلوفاكيا مستعدة لاستضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا"، وكشف عن استعداد روسيا لتوريد الغاز عبر أوكرانيا إلى أي وكيل مضاد، وقال: "هذا مستحيل بسبب دعوى قضائية من كييف".

وأكد: "من المستحيل توقيع صفقة نقل الغاز مع أوكرانيا قبل أيام قليلة من العام الجديد". وشدد على أن أوكرانيا تعاقب أوروبا بسبب منع توصيل الغاز من روسيا للدول الأخرى، عبر أراضيها.