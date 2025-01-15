شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير هدية مصر للعالم كله والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ لاستعراض سيناريوهات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور كل من وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي، وطارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وطارق مخلوف، العضو المنتدب بالشركة المتحدة، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة.

وفي بداية الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع هو استعراض سيناريوهات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يترقبه العالم كله، مُشيراً إلى أنه يجري العمل على أن تكون هذه الفعالية على أعلي مستوي دولي، تعبر عما تحقق من تقدم في مصر في مختلف المجالات في الفترة الأخيرة، وفرصة كبيرة للترويج لبلدنا، والتعريف بما تتمتع به من مقاصد سياحية عظيمة ومتنوعة، قائلاً: هذه هدية مصر للعالم كله.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الاحتفالية لن تكون يوماً واحداً، ولكنها ستمتد لعدة أيام، لتشهد عدداً من الفعاليات المُهمة.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن هناك عددا من السيناريوهات التي تم اقتراحها بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حتى يتم التوافق على احدها، مُشيراً إلى أن هناك عدة فعاليات على أيام متتالية، تروج لهذا المشروع وللسياحة المصرية والدولة بوجه عام.

وشهد الاجتماع استعراض مسئولي الشركة المتحدة للسيناريوهات المُقترحة للاحتفالية، والرسائل المُستهدف تحقيقها من هذه الاحتفالية العالمية الكبرى، كما تم استعراض الفعاليات التي ستتم في أيام الاحتفالية المختلفة.

وأبدى رئيس الوزراء والحضور عدداً من الملاحظات والأفكار لتضمينها في المقترحات الخاصة بسيناريوهات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، قبل العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.