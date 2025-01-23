شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة تليفزيون موريتانيا تشيد بالتطور الكبير فى مصر وبناء العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

زار الكاتب أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مقر التليفزيون الموريتانى، حيث التقى بالوزيرة السابقة السنية بنت سيدى هيبة مديرة التليفزيون، وذلك بحضور السفير المصرى فى موريتانيا خالد يوسف.

بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الإعلامى بين البلدين، وتعزيز التبادل البرامجى بين التليفزيون المصرى والتليفزيون الموريتانى، والتوسع فى مجال التدريب.

وأشادت مديرة التليفزيون الموريتانى الذى يضم عددًا من القنوات العامة والمتخصصة بالتطور الكبير الذى حدث فى مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولا سيما النقلة الكبيرة فى البنية الأساسية وتشييد العاصمة

الإدارية.

وقال المسلمانى، إن العلاقات المصرية الموريتانية وصلت ذروتها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، وهى تمضى كل يوم إلى آفاق جديدة من التعاون.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: "إننا نسعى لتقديم الناتج الثقافى والإعلامى المصرى من الدراما والسينما والإذاعة والتليفزيون خارج حدود العالم العربى، وسوف نشرع فى ترجمة معظم أعمالنا لعرضها على شاشات الدول غير الناطقة بالعربية، ولا شك أن موريتانيا الشقيقة هى بوابتنا إلى دول الساحل وغرب أفريقيا. وسنعمل على البناء على هذه الزيارة، وبدء مرحلة أكبر من التعاون الإعلامى المصرى الموريتاني".