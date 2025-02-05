شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية مع نشاط لحركة الرياح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365 بث مباشر اليوم الأربعاء لهطول أمطار غزيرة علي مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط لحركة الرياح، علي أنحاء المحافظة، وتسجل درجات الحرارة العظمي 19 درجة والصغري 12 درجة .

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وانخفاض فى درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

ومن المتوقع اليوم طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

والبحر الأحمر معتدل مضطرب ارتفاع الأمواج (2) : (3) أمتار، والبحر المتوسط: مضطرب جدا ارتفاع الأمواج (4: 6) أمتار.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة



