تحذير عاجل من الأرصاد.. ذروة ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تتخطى 30 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 إلى الجمعة 28 مارس ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ، حيث متوقع أن تتجاوز درجة الحرارة حاجز 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

ويشهد اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 الموافق 26 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، ليسود طقس حار نهاراً على كافة الأنحاء، معتدل ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:القاهرة

العظمى 33 درجة

الصغرى 21 درجة

الإسكندرية

العظمى 31 درجة

الصغرى 18 درجة

مطروح

العظمى 27 درجة

الصغرى 15 درجة

سوهاج

العظمى 36 درجة

الصغرى 19 درجة

قنا

العظمى 37 درجة

الصغرى 19 درجة

أسوان

العظمى 36 درجة

الصغرى 21 درجة