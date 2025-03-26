شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يطلق مبادرة " باحث مبتكر" لاكتشاف ورعاية الموهوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومى للبحوث، عن البدء في الإصدار الثالث لمبادرة أجيال لتنمية قدرات الشباب صيف 2025 تحت شعار باحث مبتكر

وهى مبادرة إعداد باحث مبتكر وتهدف إلى اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والمبدعين، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة ليكونوا باحثين مبتكرين في المستقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض- رئيس المركز القومي للبحوث .

وتسعى المبادرة إلى خلق بيئة محفزة للتفكير الإبداعي والبحث العلمي، وتشجيع الطلاب على استكشاف اهتماماتهم العلمية وإعداد مشاريع بحثية مبتكرة، واكتشاف الطلاب الموهوبين، وتحديد الطلاب الذين يمتلكون قدرات وقدرات تفكير نقدي وإبداعي عالية، وتنمية المهارات البحثية: تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية للبحث العلمي، مثل صياغة الأسئلة البحثية، جمع البيانات وتحليلها، وتقديم النتائج.

كما تهدف المبادرة إلى تشجيع الابتكار: حث الطلاب على التفكير خارج الصندوق وتطوير أفكار جديدة وحلول مبتكرة للمشكلات، وبناء مجتمع بحثي: إنشاء شبكة من الباحثين الشباب وتوفير فرص للتفاعل والتعلم المتبادل.

جدير بالذكر أن المبادرة ينظمها المركز للعام الثالث على التوالي وتم العمل بها صيف 2024 حيث تم تدريب 200 طالب وخريج وأيضا صيف 2024 وتم تدريب عدد 300 طالب وخريج بالإضافة إلى مشاريع التخرج المدرجه ضمن عمل المبادرة.