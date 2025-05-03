شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن ورشة صيانة جرارات القطارات الجديدة بالسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

أنشأت وزارة النقل ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة المقامة على مساحة 40 ألف متر مسطح ( 9.5 فدان ) والتي نفذتها الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري إحدى شركات وزارة النقل.

وتم إنشاء هذه الورشة العملاقة يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشتمل على خمس عناصر هي (الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري ) وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الورش القائمة وإنشاء ورش جديدة (تطوير 33ورشة قائمة -انشاء 10 ورش جديدة).

كما تأتي في إطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الإنتاجية المختلفة والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كل أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

وتم إنشاء هذه الورشة الجديدة بمنطقة مهمشة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات المختلفة لجميع الجرارات الموردة من شركة وابتك الأمريكية بغرض الدعم المستمر لقوة الجر بالسكة الحديد، بما يساهم في تقديم أفضل مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك المساهمة في أعمال نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية.

والورشة جاري إمدادها بأحدث أنواع المعدات ذات التكنولوجيا العالمية ويتوافر بها أطقم من المهندسين والفنيين المصريين للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة إلى جانب عدد من خبراء شركة وابتك الأمريكية، خاصة وأنه تم تدريبهم وفقا لأعلى مستويات التدريب على أيدي خبراء شركة وابتك سواء في أمريكا أو في مصر.



