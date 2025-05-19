شكرا لقرائتكم خبر عن رابط معرفة رقم الجلوس ولجنة الامتحان لطلبة الدبلومات الفنية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث كثير من طلبة الدبلومات الفنية عن رابط معرفة رقم جلوس الطالب ولجنة الاختبار التابع لها، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى:

https://moe-register.emis.gov.eg/

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أنه تم إعلان جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2025، بحيث تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم الخميس 29 مايو الجارى، وتستمر حتى الخميس 12 يونيو 2025، وفقًا للجدول المحدد لكل شعبة وتخصص، مضيفة أن أكثر من 750 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في قرابة 2500 لجنة سير على مستوى الجمهورية، موضحة أنه تم إرسال خطابات الندب للمراقبين والملاحظين الذين يشاركون في أعمال الامتحانات في إطار التجهيز لعقد الاختبارات، مشددة على أن الامتحانات تتم وفق كراسة إجابة وكراسة أسئلة في كل مادة وتعقد ورقيا مثل السنوات الماضية.

وشددت الوزارة على انتهاء كافة الاستعدادات اللوجستية الخاصة بعقد الامتحانات حيث تم تحديد مقار اللجان الامتحانية وفرشها، وإعداد كشوف المناداة الخاصة بالطلاب، حيث تم مراعاة أن لا يزيد عدد الطلبة في اللجنة الفرعية الواحد على 20 طالبا، مع وجود اثنين من المقراقبين في كل لجنة امتحانية، مشددة على أهمية تحقيق أكبر قدر من الانضباط والالتزام داخل اللجان الامتحانية، مشيرة إلى تشكيل غرف عمليات على مستوى المديريات والوزارة لمتابعة أعمال الامتحانات، إضافة إلى تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى هدف تتبع أي صور لأسئلة الامتحانات تظهر أو يتم تداولها على صفحات الغش والسوشيال ميديا.