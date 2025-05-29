شكرا لقرائتكم خبر عن وصلت 42 درجة فى مكة المكرمة و40 فى المدينة.. حالة الطقس فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل حالة الطقس اليوم الخميس فى السعودية عدم استقرارها؛ حيث إن هناك موجة حارة تشهدها معظم المناطق بالمملكة، مع وجود استمرار الرياح النشطة وتأثيرها فى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم فى السعودية



تأتى التوقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان، وعسير، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الرياض، نجران، المنطقة الشرقية، والحدود الشمالية.

وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، وكذلك على أجزاء من منطقتى المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتتسبب فى شبه انعدام الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبى الممتد إلى جازان.

درجات الحرارة اليوم فى السعودية



حسب ما ذكره المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى المملكة العربية السعودية، سنقدم لكم فى خاص مصر التوقعات الحديثة عن درجات الحرارة اليوم كالتالي:

مكة المكرمة: درجة الحرارة العظمى 42 ،درجة الحرارة الصغرى 29.

المدينة المنورة: درجة الحرارة العظمى 40 ،درجة الحرارة الصغرى 26.

الرياض: درجة الحرارة العظمى 45 ،درجة الحرارة الصغرى 28.

جدة: درجة الحرارة العظمى 36 ،درجة الحرارة الصغرى 27.

تبوك: درجة الحرارة العظمى 32 ،درجة الحرارة الصغرى 22.

حائل: درجة الحرارة العظمى 34 ،درجة الحرارة الصغرى 23.

الباحة: درجة الحرارة العظمى 29 ،درجة الحرارة الصغرى 20.

جازان: درجة الحرارة العظمى 37 ،درجة الحرارة الصغرى 31.

نجران: درجة الحرارة العظمى 40 ،درجة الحرارة الصغرى 24.

الطائف: درجة الحرارة العظمى 33 ،درجة الحرارة الصغرى 21.



حالة الطقس فى مكة المكرمة



حسب توقعات المركز الوطنى للأرصاد الجوية، تأتى الأجواء فى منطقة مكة المكرمة باستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، بسرعتها 40-49 كم/ساعة، حيث تتسبب فى تدنى مدى الرؤية الأفقية.

الحالة الجوية فى المدينة المنورة



وتصل رياح شديدة بسرعة 50-59 كم/ساعة إلى معظم مناطق المدينة المنورة، تأتى محملة بالأتربة والغبار تتسبب فى تدنى مدى الرؤية الأفقية أو شبه انعدام الرؤية، مع ارتفاع الأمواج بالمناطق الساحلية.

حالة الطقس فى الرياض



كما تمتد تلك الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار إلى معظم مناطق الرياض، حيث تكون سرعتها 40-49 كم/ساعة تتسبب فب تدنى مدى الرؤية الأفقية.

الأحوال الجوية فى جدة



وعن الأحوال الجوية فى جدة تظل الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على معظم الأجزاء هناك، حيث تتسبب فى تدنى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس فى الطائف



كما تمتد الرياح النشطة بسرعة 40-49 كم/ساعة فى مدينة الطائف، حيث تكون محملة بالأتربة والغبار وتتسبب فى تدنى مدى الرؤية.

الحالة الجوية فى تبوك



وتشهد أيضًا مدينة تبوك استمرار تأثير الرياح النشطة المحملة بالأتربة والغبار، بسرعتها التى تصل إلى 40-49 كم/ساعة وينتج عنها تدنى الرؤية الأفقية.

الحالة الجوية فى حائل



فى مدينة حائل، يشهد الطقس اليوم اعتدالًا ملحوظًا فى الأجواء حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف طوال فترة النهار، وانخفاضها بشكل تدريجى ليلًا.

الحالة الجوية فى المنطقة الشرقية



ترتفع درجات الحرارة اليوم فى المنطقة الشرقية حيث تتسبب فى موجة حارة طوال فترة النهار بدرجة 47-48 مئوية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية.

حالة الطقس فى البحر الأحمر



تنشط رياح سطحية فى البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه الخليج العقبة، وترتفع الأمواج من متر إلى مترين تصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه خليج العقبة، مع حركة متوسطة تصل إلى مائجة.

حالة الطقس فى الخليج العربي



كما تنشط رياح سطحية بالخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وترتفع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف مع حركة متوسطة إلى مائجة.