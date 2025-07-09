شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات المقدمة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفحوص والتحاليل الطبية التى تقدمها مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى حيث تتضمن :-

- قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، قياس نسبة الدهون بالدم

- عمل فحوصات الكلى

- قياس مؤشر كتلة الجسم

- تقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة

- متابعة المستفيدين من المبادرة خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

ويذكر أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عاماً، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عاماً ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.

في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة.