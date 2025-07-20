شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للطفولة يتدخل فى عدد من الوقائع لدعم وحماية الأطفال المعرضة للخطر والان مع تفاصيل الخبر

صرحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة بأن الإدارة العامة لنجدة الطفل تدخلت لإنقاذ أسرة من مخاطر تواجدها بلا مأوى، وذلك فور رصد المنشور الذي يفيد بتواجد طفلين رفقة والدتهما في حالة سيئة بميدان حلمية الزيتون، بمحافظة القاهرة.

ووجهت "السنباطي" على الفور فريق نجدة الطفل للتوجه إلى مكان تواجدهم للوقوف علي صحة الواقعة و إجراء دراسة حالة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأسرة وتقديم كافة سبل الدعم اللازم، مشيرة إلى أنه بدراسة الحالة المبدئية تبين أن الطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات والطفل يبلغ من العمر أربعة أشهر، وأنهما غير مقيدين بسجلات المواليد، مؤكدة على أن الإدارة العامة لنجدة الطفل ستتولى اتخاذ إجراءات قيدهما بسجلات المواليد واستخراج شهادات ميلاد لهما وفقًا لأحكام قانون الطفل في ضوء ما تنتهي إليه تحقيقات النيابة العامة فى هذا الشأن.

وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بإنه بناءاً على دراسة الحالة للام واطفالها والتي تم إعدادها من قبل فريق خط نجدة الطفل، وفي ضوء التنسيق والتعاون القائم مع النيابة العامة، تم إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية، وما قد يتطلبه من استصدار قرار من النيابة العامة بإيداعهما إحدى دور الرعاية المناسبة بعد توقيع الكشف الطبي عليهما، مشيراً إلى أن نيابة عين شمس الجزئية باشرت تحقيقاتها في الواقعة بحضور أخصائي نجدة الطفل، لتقديم تقريرا بالتوصية المناسبة لحالتهما والتي انتهت إلي ايداعهما رفقة والدتهما بإحدي دور استضافة المرأة بمحافظة القاهرة.

وفي سياق آخر قال "عبد الرازق" إن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تدخل لتقديم الدعم اللازم للطفل الذى ظهر بفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم ببيع "العسلية" والذي تعرض للضرب بالطريق العام، مؤكداً أنه تم تقديم تقرير انتهي بالتوصية بإيداع الطفل، بصفة مؤقتة بإحدى دور الرعاية، مع ضرورة إخضاعه لإعادة تأهيل نفسي، مراعاةً لمصلحته الفضلي، وذلك بالتنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية والوحدة الفرعية بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

كما أشار الأستاذ صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن المجلس تدخل في واقعة الطفل الذي ظهر بفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يقود سيارة "تريلا"، حيث تبين ان الطفل دون الثانية عشر ويعد معرضاً للخطر وفق حكم المادة (96) من قانون الطفل، ومن ثم تتولي محكمة الطفل، دون غيرها بالنظر في أمره، والتي لها أن تحكم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المادة (101) من هذا القانون، وبالنظر إلي كون الطفل المذكور معرضاً للخطر من قبل أهليته لعدم رعايته علي الوجه الأكمل، وقد سهل له والده قيادة المركبة موضوع الواقعة، وعليه ولحين إنتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، وحرصاً علي سلامته وبالتنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ تم تقديم تقرير انتهي بالتوصية بإيداعه بصفة مؤقتة إحدى دور الرعاية المناسبة له، حرصاً على مصلحته الفضلي.

وأكد صبري عثمان، أنه يتم التدخل العاجل في مثل هذه الواقع التي تنطوي على الخطر الجسيم وذلك من خلال تلقي البلاغات والشكاوى عبر آليات الإبلاغ من خلال خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، بالشكر والتقدير للنيابة العامة (من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام) علي الاستجابات الفورية للبلاغات الواردة من الإدارة العامة لنجدة الطفل ووقائع تعرض الأطفال للخطر واتخاذ إجراءات وقرارات تراعي المصلحة الفضلي للأطفال، فضلا عن توجيه الشكر والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي علي التعاون المثمر والمستمر لإخراج الأطفال من حالة الخطر وتوفير مأوي أمن مناسب لهم.