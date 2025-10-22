«الأسبوع العالمي للغذاء».. مبادرات مبتكرة وجلسات حوارية ملهمة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

اختتم اليوم الأول من الأسبوع العالمي للغذاء 2025 فعالياته في مركز أدنيك بأبوظبي، مع إطلاق سلسلة من المبادرات المبتكرة والجلسات الحوارية المتقدمة، مؤكداً دور أبوظبي القيادي في تعزيز المستقبل الغذائي العالمي، وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.ويضم الأسبوع الذي يستمر حتى 23 أكتوبر الجاري أربع فعاليات رئيسية تشمل، معرض أبوظبي الدولي للأغذية، ومعرض أبوظبي للتمور، وحوارات الغذاء العالمية، ومنتدى التكنولوجيا الزراعية والمزارعين.

وشهدت «حوارات الغذاء العالمية» سلسلة جلسات نقاشية جمعت خبراء وصناع قرار ومبتكرين؛ لمناقشة فرص وتحديات منظومة غذائية أكثر استدامة ومرونة، حيث تناولت جلسة «الزراعة في الخطوط الأمامية» التحول نحو الزراعة الذكية مناخياً، في حين ركزت جلسة «من العالمية إلى المحلية» على دور الشركات متعددة الجنسيات في تعزيز السياسات المحلية، كما استعرض «برنامج الخدمة الوطنية البديلة» تجربة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في التخطيط الاستباقي بشأن أزمات الغذاء.

وناقشت جلسة «صراعات القوة في الاستثمار الزراعي» التوازن بين رأس المال المغامر والصناديق السيادية، وأبرزت جلسة «التعاون الدولي في صحة الثروة الحيوانية» نماذج ناجحة للتعاون بين المراكز المرجعية والمختبرات، فيما تناولت جلسة «الذكاء الاصطناعي وصدمات العرض والطلب» دور النمذجة التنبؤية في دعم اتخاذ القرار عبر سلسلة القيمة الغذائية، واختتمت الجلسات بـ «دردشة بجانب الموقد» التي سلطت الضوء على التغليف المستدام للأغذية.

وانطلقت فعاليات منتدى التكنولوجيا الزراعية، حيث ركزت الجلسات على الابتكار الزراعي والتحول الرقمي في سلسلة القيمة الغذائية، وشملت عروضاً تقديمية حول منصة «نيوتري مارك»، وحول إنشاء ممر غذائي رقمي بين أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، كما تطرقت الجلسات إلى إعادة تأهيل المزارعين التقليديين للتكامل في الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى مناقشة تحديات المياه في زراعة النخيل والتحديات المرتبطة باستخدام المضادات الحيوية ومقاومة مضادات الميكروبات في الإنتاج الحيواني.

وفي نسخته الرابعة، يُبرز معرض أبوظبي الدولي للأغذية مكانته كمنصة عالمية تجمع أبرز الشركات والعلامات التجارية، مع ثلاث مناطق رئيسية للجهات الحكومية والشركات الرائدة، والشركات المحلية ورواد السوق الإماراتي، والأجنحة الدولية والشركات الناشئة، بينما انطلق معرض أبوظبي للتمور في دورته الحادية عشرة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بمشاركة أكثر من 20 دولة ونحو 90 جناحاً، مع برنامج المشترين المستضافين الذي يتيح بناء علاقات تجارية فعّالة.

كما أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار مبادرة البروتينات البديلة من خلال مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه، بمشاركة نخبة من الخبراء والعارضين المحليين والدوليين، وشملت توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لإنشاء مراكز تخمير البروتين في أبوظبي، لتعزيز إنتاج الغذاء المستدام والأمن الغذائي.

وفي الأنشطة المصاحبة، انطلقت بطولة التذوق الوطنية للقهوة بتنظيم جمعية القهوة المتخصصة، بمشاركة 48 متسابقاً من مختلف أنحاء الدولة، فضلاً عن معرض الذواقة العالمي الذي قدّم عروض طهي حية وتفاعلية من مطابخ عالمية مثل المكسيك واليابان، مع تجارب تذوق حصرية للزوار.