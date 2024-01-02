شكرا لقرائتكم خبر عن صافرات الإنذار تدوى في جنين تزامنا لاقتحام الاحتلال للمخيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوت صافرات الإنذار في مدينة جنين عقب رصد اقتحام لآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء.