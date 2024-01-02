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صافرات الإنذار تدوى في جنين تزامنا لاقتحام الاحتلال للمخيم

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القاهرة - سامية سيد - دوت صافرات الإنذار في مدينة جنين عقب رصد اقتحام لآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتصاعدت حدة الاشتباكات بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال بعد وصولها إلى مداخل مخيم جنين

وتزامن اقتحام قوات الاحتلال لمحيط مخيم جنين مع قطع الكهرباء عن المخيم، كما شهد المخيم اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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