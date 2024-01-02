هجوم جوي إسرائيلي يستهدف بعض النقاط في ريف العاصمة السورية دمشق

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 04:35 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددا من النقاط في ريف دمشق، وأسفر العدوان عن حدوث بعض الأضرار المادية".

أمس, 17:51 GMT

وعادة ما تشن إسرائيل غارات جوية على مناطق في سوريا، بزعم استهدافها مواقع تابعة لإيران، لكنها لم تكن تعلن مسؤوليتها عن تلك الهجمات، حتى بدأ الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، إعلان مسؤوليته عن بعض الهجمات منذ بدء التصعيد مع حركة حماس الفلسطينية، في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتشهد الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان، توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض الأراضي الإسرائيلية لقصف متكرر من الأراضي اللبنانية والسورية، وترد إسرائيل بقصف مضاد.