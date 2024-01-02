الخليج اليوم .. أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي تنطلق غدا في دبي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تنطلق يوم غد الأربعاء، أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي بدبي، تحت رعاية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويحمل المنتدى عنوان "حالة العالم العربي سياسيا واقتصاديا 2024"، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى خبراء استراتيجيين، وقادة الفكر في السياسة والاقتصاد.

كما يستشرف المشاركون في أعمال المنتدى ملامح المرحلة المقبلة وانعكاساتها على خارطة المصالح والتوازنات العالمية، بغرض الاستشراف والوقوف على المتطلبات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية عربيا ودوليا وبحث الحلول الاستباقية والبديلة لمواجهتها.

وكان يفترض أن يكون التركيز على التحديات التنموية مثل التصنيع والتعليم واستخدامات التكنولوجيا الحديثة لكن الحرب في غزة والتحديات الأمنية والعسكرية والتحولات الجيوسياسية ستهيمن في نظر مراقبين على نقاشات الخبراء والسياسيين والأكاديميين العرب والأجانب.

يذكر أنه في عام 2001، وجه الشيخ محمد بن راشد بإطلاق المنتدى، بهدف جمع المفكرين والخبراء السياسيين والاقتصاديين وصناع القرار في منصة واحدة، حيث تعمل على الاستفادة من منهجين علميين وهما المنهج الاستراتيجي للاستشراف والمنهج الاستراتيجي للتخطيط للمستقبل.