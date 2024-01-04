برلماني إسرائيلي: قرار اغتيال قادة "حماس" في لبنان هو قرار إقليمي ومعقد

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن عضو الكنيست رام بن باراك، عن حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل"، أن إسرائيل اتخذت قرارا بقتل عناصر حركة حماس، إلا أن القرار الخاص بقتلهم داخل لبنان هو الأكثر صعوبة وتعقيدا.
وأوضح رام بن باراك أن قرار اغتيال شخصيات قيادية في حركة حماس داخل الأراضي اللبنانية هو قرار إقليمي وصعب ومعقد في آن واحد.
ونشرت "كتائب القسام" صور قادتها عزام الأقرع "أبو عمار"، وسمير فندي "أبو عامر"، اللذين قُتلا برفقة القيادي البارز في الحركة صالح العاروري، في انفجار بيروت.
وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
أمس, 17:03 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.