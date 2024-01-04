شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات دولية بسبب تفشى الكوليرا فى 20 مقاطعة بزامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت زامبيا تفشي في مرض للكوليرا مما أثر على 20 مقاطعة ووصل بسرعة إلى المناطق الحضرية وشبه الحضرية فى العاصمة لوساكا. وفق موقع مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة

ووفق التقرير بالموقع الاممي أنه أبلغ المعهد الوطني للصحة العامة في زامبيا عن تفشي الكوليرا في لوساكا منذ أكتوبر 2023. وحتى 2 يناير 2024، سجلت زامبيا 3757 حالة مؤكدة و128 حالة وفاة، مع معدل وفاة للحالات يبلغ 3.4%.

ولفت التقرير انه " مما يثير القلق بشكل خاص تطور تفشي المرض في لوساكا، حيث أبلغت وزارة الصحة خلال أسبوع واحد فقط عن زيادة بنسبة 71.2% في الحالات و175% فى الوفيات.

ومن جانبها، قامت المفوضية الأوروبية بتقديم مساعدات إلي وزارة الصحة من خلال توعية المجتمعات المحلية والتواصل بشأن المخاطر؛ وفي توزيع الكلور والسيطرة عليه في نقاط المياه الحرجة؛ في تتبع المخالطين ولفت التقرير الي ان هناك حاجة ملحة لتحسين المشاركة المجتمعية وزيادة توفير المياه الصالحة للشرب في المجتمعات المتضررة، مع المراقبة المستمرة لجودة المياه.