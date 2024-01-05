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الخليج اليوم .. "القتلة يحاولون الفرار خارج السعودية".. جريمة تهز المملكة ومكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن الجناة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع جريمة قتل الشاب السعودي محمد بن راجح السبيعي على أيدي إثيوبيين في جدة.

وخلال الساعات الماضية، تصدر هاشتاغ "المغدور محمد السبيعي" قائمة الأكثر تداولا في منصة "إكس" بالسعودية، وتفاعل نشطاء مع الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء، متداولين صور المتهمين.

 

وتضمن منشور مكافأة قدرها 100 ألف ريال لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على الجناة، فيما ذكر منشور آخر أنهما متواجدان حاليا في الطائف، ووجهتهما هي جازان للهرب خارج المملكة.

 

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة في بيان، إن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء تواجده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان، نتج عنه وفاته على عين المكان، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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