شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: لا بد من وجود ضمانات دولية لعدم تكرار الحرب الإسرائيلية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح، ضرورة وجود ضمانات دولية لعدم تكرار الحرب الإسرائيلية على غزة وأن يتم إعادة إعمار القطاع الذي دمره الاحتلال، مفيدا بأن الفصائل الفلسطينية تعد أحد مكونات القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وقال: "كلنا لدينا رؤية بوقف الحرب الإسرائيلية"، وذلك وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئى.