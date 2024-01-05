شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 107 من بدء الحرب على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامى الحكومى بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (107 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي الشهيد أكرم الشافعي، من وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، حيث استشهد متأثراً بإصابته الخطيرة التي أُصيب بها خلال حصار جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

يذكرأن، قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سام ويلبرج، إن واشنطن تقوم بدور فاعل وهام في حل أزمات الشرق الأوسط، معربا في الوقت نفسه عن رغبة واشنطن في إيقاف الحرب في غزة.

وأضاف ويلبرج ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الجمعة/ من دبي ـ "أن واشنطن تتواصل مع كافة الأطراف في الشرق الأوسط بشكل مستمر وتبذل كل ما في وسعها لإنهاء الصراع في المنطقة".

وحول الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للشرق الأوسط.. أوضح ويلبرج "أن هذه الزيارة تأتي لمناقشة الرؤى والعمل على إنهاء الأزمة في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، ولكن لا يمكننا وضع زمن محدد لنهاية هذه الحرب".

ووصف الوضع الإنساني في غزة بـ "السيئ للغاية"، مشددا على مواصلة بلاده جهود إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن واشنطن ما زالت تركز على كافة الجهود الرامية لإطلاق سراح الرهائن في غزة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وكانت "الخارجية الأمريكية" قد أفادت في وقت سابق بأن بلينكن يدفع، خلال زيارته للشرق الأوسط - التي من المقرر أن تستمر حتى 11 يناير الجاري - إلى اتخاذ خطوات إضافية بشأن الشكل الذي يجب أن تبدو عليه غزة في نهاية الصراع، وزيادة المساعدات الموجهة إلى القطاع.

وتعد هذه الجولة الرابعة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.