حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تغادر البحر المتوسط لأول مرة منذ يونيو الماضي

دبي - محمود عبدالرازق - الخليج 365. وأوضحت البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات المذكورة كانت قد أجرت تدريبات ومناورات وعمليات تكتيكية في مناطق مسؤولية القيادة الأمريكية الأوروبية والقيادة الأمريكية الأفريقية.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة إسرائيلية، يوم الإثنين الماضي، بأن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" والسفن المرافقة لها، والتي وصلت في بداية الحرب في قطاع غزة، لمنطقة شرق البحر المتوسط ​​لردع "حزب الله"، ستغادر المنطقة.

16 ديسمبر 2023, 08:52 GMT

وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "واشنطن أبلغت إسرائيل بالخطوة قبل تنفيذها، وفي الوقت نفسه، أوضحت أن لديها ما يكفي من القوات في المنطقة، وأنها سترسل المزيد من الأدوات العسكرية إذا دعت الحاجة".

وقالت الصحيفة إن حاملة الطائرات "فورد" كانت تقترب من نهاية انتشارها العملياتي عندما تم إرسالها إلى البحر الأبيض المتوسط، ​​في اليوم التالي لهجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع البوارج الخمس التي برفقتها.

16 ديسمبر 2023, 10:53 GMT

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير، لم تسمه، إن "عودة حاملة الطائرات إلى قاعدتها في نورفولك بولاية فيرجينيا تسير في الموعد المحدد وحتى بعد رحيلها، ستظل الولايات المتحدة تتمتع بقدرات عسكرية كثيرة في المنطقة، بما في ذلك المدمرات وسفن الصواريخ التي تتمركز في منطقة البحر المتوسط ​​والبحر الأحمر"، مشيرة إلى أن حاملة الطائرات "آيزنهاور" تتواجد الآن في الخليج العربي، والتي تم إحضارها إلى هناك لردع إيران، بحسب قولها.

يذكر أن "جيرالد فورد"، تعتبر حاملة الطائرات الأكثر تقدما في البحرية الأمريكية، وعلى متنها أكثر من 75 طائرة مقاتلة، وقاذفتي صواريخ مضادة للطائرات، وصواريخ أرض جو من نوع "RAM" ونظامي رادار منفصلين.