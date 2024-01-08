أنصار الله اليمنية تحذر من توسع الصراع في المنطقة بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام عبر موقع "إكس" (تويتر سابقاً) معلقًا على تصريحات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن عمليات الجماعة في البحر الأحمر، إن "تصريحات المسؤولين الأميركيين عن التطورات بالبحر الأحمر وكأنها تهديد لمصالح العالم، محاولة أميركية لصرف الأنظار عن المذابح الإسرائيلية بحق أهل غزة وهذا ما يجب أن يتوقف عنده كل العالم".

وأضاف: "إصرار النخبة الحاكمة في واشنطن على الذهاب بعيدًا في دعم إسرائيل ضد غزة من شأنه تفجير المنطقة".

6 يناير, 20:02 GMT

وتابع: "على أمريكا أن تتحمل عواقب هذا الصلف وأن تدرك أن عسكرتها للبحر الأحمر لن تمنع اليمن من مواصلة عمليات الإسناد للمقاومة الفلسطينية في غزة".

يأتي موقف "أنصار الله" عشية تصريحات لوزير الخارجية الأميركي اتهم فيها "أنصار الله" بالتسبب في تعطيل أكثر من 20 بالمئة من الشحنات الدولية في البحر الأحمر، معتبرًا أن هجماتها تسبب ضررًا للشعوب عبر العالم.

وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، عقب إعلان "أنصار الله"، الأسبوع الماضي الماضي، مقتل 10 أفراد من قواتها إثر قصف أميركي استهدف ثلاثة زوارق تابعة لها، محملةً واشنطن تبعات ذلك، مشيرة إلى استهداف سفينة الحاويات (ميرسك هانغزو) بصواريخ بحرية، أثناء توجهها إلى موانئ إسرائيل، بعد رفض السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية لقوات الجماعة.

وحينها، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن مروحيات البحرية الأميركية، أغرقت ثلاثة زوارق لجماعة "أنصار الله" ومقتل طاقمها أثناء مهاجمتهم سفينة الحاويات (ميرسك هانغزو) قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.

ورد زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي على القصف الأمريكي بالقول إن "الاستهداف لزوارق البحرية في البحر الأحمر، لن يبقى دون رد وعقاب".