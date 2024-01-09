شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتاني يجري مباحثات مع رئيس الحكومة الإسبانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اتصالاً هاتفيًا برئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.

وذكرت الرئاسة الموريتانية - في بيان - أن المباحثات تناولت سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون المثمر بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.

وتقيم موريتانيا وإسبانيا علاقات تشمل مجالات عديدة، ويقيم عشرات آلاف الموريتانيين في المملكة الإسبانية ويعملون في مهن عديدة أبرزها الزراعة والتجارة، كما يقيم الإسبان في موريتانيا وخصوصًا في مدينة نواذيبو، حيث الشراكة التجارية في المجال السمكي.