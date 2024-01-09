بوغدانوف يبحث مع السفير المصري العلاقات الثنائية والنزاع في غزة

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وأضاف البيان أن الجانبين أوليا اهتمامهما بشكل خاص لـ"قضايا الشرق الأوسط الملحة مع التركيز على المواجهة المسلحة المستمرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة".
ووفقا للبيان، بحث الطرفان أيضا "عددًا من القضايا المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الودية التقليدية بين روسيا ومصر بما فيها الجدول الزمني للأحداث الثنائية المقبلة".
11 أكتوبر 2023, 12:53 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس حل "الدولتين" الذي أقره مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.
20 ديسمبر 2023, 13:54 GMT
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1400 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.