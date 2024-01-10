شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وبحث الجانبيان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأحداث وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.

واليوم، أكد مجلس الوزراء السعودى رفضه القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة.

وأمس الاثنين، استقبل الأمير محمد بن سلمان فى المخيم الشتوى فى العُلا، وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، وأكد أهمية وقف العمليات العسكرية فى غزة.