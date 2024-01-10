"كابينيت الحرب" يعقد اجتماعا لبحث اليوم التالي للحرب على غزة وإمكانية إتمام صفقة تبادل الأسرى

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن كابينيت الحرب سيجتمع لمناقشة إمكانية إتمام صفقة لتبادل الرهائن مع حركة حماس، وذلك على خلفية زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت صحيفة إسرائيلية نقلا عن مسؤول مصري بوصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع مصر حول تبادل الرهائن.
وأوضحت الصحيفة: "وصل الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة اليوم لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع مصر حول التبادل المحتمل لرهائن حماس مقابل أسرى فلسطينيين في إسرائيل".
وأضافت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن مصر وقطر والولايات المتحدة يعملون كوسطاء في عملية التفاوض.
من جانبها، نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن أيالا، زوجة المحتجز يورام ميتسغر البالغ من العمر 80 عامًا: "إلى متى سيبقى صامدًا؟ كان المتوسط (لفترة الاحتجاز) في أوشفيتز (معسكر اعتقال نازي) 3-4 أشهر".