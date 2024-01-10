"كابينيت الحرب" يعقد اجتماعا لبحث اليوم التالي للحرب على غزة وإمكانية إتمام صفقة تبادل الأسرى

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن كابينيت الحرب سيجتمع لمناقشة إمكانية إتمام صفقة لتبادل الرهائن مع حركة حماس، وذلك على خلفية زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تحاول البحث عن طريقة ما للتوصل لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس، مدّعية أن يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة هو الذي يتعنت ويرفض إتمام تلك الصفقة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت صحيفة إسرائيلية نقلا عن مسؤول مصري بوصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع مصر حول تبادل الرهائن.

وأوضحت الصحيفة: "وصل الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة اليوم لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع مصر حول التبادل المحتمل لرهائن حماس مقابل أسرى فلسطينيين في إسرائيل".

وأضافت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن مصر وقطر والولايات المتحدة يعملون كوسطاء في عملية التفاوض.

وتم استئناف المفاوضات حول إطلاق سراح الرهائن في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن أوقفتها حركة حماس الفلسطينية بسبب اغتيال إسرائيل لنائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، صالح العاروري، في بيروت. ومنعت الشرطة الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، عائلات المواطنين المحتجزين في غزة من تنفيذ تهديدهم بإغلاق معبر كرم أبو سالم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أوقفت الشرطة قافلة سيارات تابعة لعائلات المختطفين الذين كانوا يعتزمون إغلاق معبر كرم أبو سالم باعتباره منطقة عسكرية مغلقة".

وأضافت أن "عائلات المختطفين هددت بإغلاق المعبر احتجاجًا على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بينما تحتجز حماس أقاربهم دون مساعدة طبية".

من جانبها، نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن أيالا، زوجة المحتجز يورام ميتسغر البالغ من العمر 80 عامًا: "إلى متى سيبقى صامدًا؟ كان المتوسط (لفترة الاحتجاز) ​​في أوشفيتز (معسكر اعتقال نازي) 3-4 أشهر".