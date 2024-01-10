شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤيد دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام "العدل الدولية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الدول العربية تأييدها الكامل للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تصريح اليوم، إنه "يؤيد بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948"، معرباً عن تطلعه إلى حكم عادل يوقف الحرب العدوانية ويضع حداً لنزيف الدم الفلسطيني.

العدوان على غزة

أكد أبو الغيط دعم الأمانة العامة للجامعة للمسعى الجنوب أفريقي بكل السُبل الممكنة، معرباً عن شكره لجنوب أفريقيا وحكومتها على اتخاذ الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار.

وتَمثُل يوم غد الخميس، الحادي عشر من يناير الجاري، إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال-، لأول مرة، أمام محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي قدمتها ضدها دولة جنوب أفريقيا، التي تتهمها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.