وزير العدل الفلسطيني: مرافعة إسرائيل سياسية والمحكمة ستصدر تدبيرا مؤقتا لوقف الحرب خلال أسبوعين

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في مقابلة مع "الخليج 365"، أن "المرافعة الإسرائيلية كانت هشة وضعيفة ولم تستند إلى أي أساس أو حجة في القانون الدولي، حيث استندت فيها إلى التذرع بحق الدفاع عن النفس، وهي حجة باطلة قانونيا لأنها لم تكن بين الدول كاملة السيادة".

ومضى قائلا: "المحكمة استمتعت إلى المرافعتين من قبل جنوب أفريقيا وإسرائيل، ومن حيث المبدأ المرافعة التي قدمتها جنوب أفريقيا مرافعة قانونية هامة جدا مستندة ومرتكزة على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والجنائي، بينما المرافعة القانونية الإسرائيلية هي مرافعة سياسية تستند على الأكاذيب والتشريعات الإسرائيلية الباطلة".

وتوقع الوزير الفلسطيني أن "تتخذ المحكمة قرارا بالتدابير المؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهي ملزمة شأنها في ذلك شأن الأحكام النهائية"، معتبرا أن "مثول إسرائيل طواعية أمام المحكمة يعني قبولها بالأحكام التي ستصدر".

أمس, 17:31 GMT

واتهمت جنوب أفريقيا، في وقت سابق، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.

وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.

كما طالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء ذلك في أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.