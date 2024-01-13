انتشال جثث 20 قتيلا فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. وأفاد تلفزيون فلسطين، نقلا عن الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، "بانتشال جثامين 20 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا في حي الدرج بمدينة غزة فجرا".

وكان حي الدرج قد شهد في الآونة الأخيرة، اشتباكات بين القوات الجيش الإسرائيلي وعناصر فلسطينية من عدة فصائل.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل في المقابل بضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وشنت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن هو القضاء على "حماس" وإنقاذ محتجزيها لدى الحركة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص حتى الآن في غزة.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال من كلا الجانبين، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.