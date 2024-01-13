المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو لتجنب زيادة التوترات الإقليمية في "الوقت الحرج"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي لمكتب غروندبرغ، اليوم السبت، في ظل هجمات أمريكية وبريطانية على أهداف لجماعة "أنصار الله" في اليمن.

وأعرب غروندبرغ عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة باليمن، داعيا جميع الأطراف المعنية "إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم سوء الأوضاع في اليمن، أو تصعيد التهديد على طرق التجارة البحرية، أو زيادة التوترات الإقليمية في هذا الوقت الحرج".

وشدد المبعوث الأممي على "ضرورة حماية المدنيين اليمنيين، والحاجة لصون التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بجهود السلام منذ هدنة عام 2022، بما في ذلك الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف مؤخرًا، في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023".

وحذر غروندبرغ من أن تؤدي التوترات الأخيرة إلى نسف "المناقشات الجارية حول خارطة الطريق الأممية التي من شأنها تفعيل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة ومعالجة أولويات أساسية لصالح الشعب اليمني".

وحثّ غروندبرغ جميع الأطراف المعنية "على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتقديم المسارات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية، ووقف التصعيد"، معربا عن قلقه البالغ حيال "تزعزع الوضع الإقليمي بشكل متزايد وإلى التأثير السلبي لذلك على جهود السلام في اليمن وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة".

وكان نائب وزير الإعلام في حكومة "أنصار الله"، قد قال في تصريحات لقناة "العربي"، إن "الدول التي تنطلق منها الهجمات الأمريكية لضرب اليمن ستكون عرضة للرد العسكري"، مؤكدا الجاهزية لاستهداف أي قواعد عسكرية تنطلق منها الهجمات الأمريكية.

وأضاف أن "المشروع الأمريكي في المنطقة واستهداف الثروات النفطية لليمن لن ينجح"، مشيرًا إلى أن واشنطن تحاول تعويض فشلها العسكري في دول أخرى ولن تحقق النصر في اليمن.

وصرح مصدر في السلطة المحلية لوكالة "الخليج 365"، بأن "الطيران الأمريكي والبريطاني، يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية، شمالي صنعاء".

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" عبر حسابها على موقع "إكس"، إن "العدو الأمريكي البريطاني، يستهدف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات".

وتأتي الغارات غداة إعلان جماعة "أنصار الله" مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها أمريكا وبريطانيا، على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر أمس الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.

وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.